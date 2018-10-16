Компания Audi оштрафована из-за дизельного скандала

Входящий в группу Volkswagen автоконцерн Audi оштафован на 800 миллионов евро в Германии в связи с занижением показателей выбросов вредных веществ в дизельных машинах. Об этом сообщает прокуратура Мюнхена.

Штраф включает в себя €5 млн в качестве прописанной в законодательстве высшей степени наказания за халатное нарушение правил, а также €795 млн за противоправное получение экономической выгоды. Компания Audi не собирается подавать апелляцию на решение прокуратуры.

В прошлые годы в США разгорелся скандал, который получил название «дизельгейт». Суть его в том, что один из менеджеров VW Джеймс Лиэнг придумал хитрое устройство, которое помогало производителю дизельных автомобилей VW обманывать американских пользователей по уровню вредных выбросов. Власти Штатов обязали концерн отозвать 482 тысяч легковых машин марок VW и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.