Эксперты рассказали, чем опасен некачественный бензин

Эксперты рассказали о негативном влиянии некачественного бензина и дизтоплива на автомобиль. Хотя стоимость автомобильного топлива все время растет, качество его, как это ни печально, часто не соответствует цене.

Основным показателем некачественного бензина является снижение производительности двигателя: он долго набирает обороты и «троит», бывает, что езда на холостом ходу невозможна. Вероятно, что при повторном заводе двигатель работать уже не захочет.

Езда на "паленом" топливе вызывает преждевременное разрушение подвижных частей мотора. Забиваются форсунки, начинает клинить топливный насос, будет необходимо промывать топливный бак и продувать всю магистраль.

Вред будет нанесен и газораспределительному механизму, вплоть до прогара клапанов.

Может пострадать выхлопная система. Догорающий в выпускном коллекторе бензин перегревает коллектор. Последний может разрушиться от взрывной детонации или расплавиться.