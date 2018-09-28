Новые правила регистрации транспортных средств вступают в силу 6 октября

На официальном портале правовой информации опубликован приказ МВД РФ «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств», вступающий в действие с 6 октября 2018 года.

Новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД России определяют порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, имеющими электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе. Теперь владельцы транспортных средств могут сами определять, какой тип документа для них предпочтительней.

В приказе МВД РФ также закреплен антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков. По заявлениям собственников транспортных средств срок их хранения увеличен со 180 до 360 дней.

Кроме того, новые правила значительно упростили порядок внесения сведений о замене двигателя автомобиля. Если при замене двигателя не было внесено изменений в конструкцию автомобиля, он не находится в розыске и имеет оригинальную заводскую маркировку, то сведения о его замене будут внесены при плановом осмотре автомобиля.

«С полным текстом новых Правил можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведения направлены на повышение качества предоставляемых услуг в системе МВД и упрощение административных процедур. Изменения вступают в действие с 6 октября 2018 года», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.