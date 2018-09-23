Центр столицы перекрыт из-за Московского марафона

Столичные власти перекрыли центр столицы для проведения Московского марафона в воскресенье, 23 сентября. Список перекрытых улиц опубликовала пресс-служба мэра города.

Шестой Московский марафон стартовал в российской столице. В этом году в нем принимают участие более тридцати тысяч человек из почти сотни стран мира.

В программу марафона включены две дистанции. Длинная - на 42 километра. И короткая - на 10 километров. Из-за проведения мероприятия в Москве перекрыто движение автомобильного транспорта.

Перекрытие ряда набережных, Большого Каменного и Большого Устьинского мостов, частично - Бульварного кольца продлится с 07:00 утра до 17:00 вечера.

Лужнецкая набережная, улица Хамовнический Вал, Новодевичья набережная, Смоленский и Зубовский бульвары, Фрунзенская улица, улица Лужники и Смоленская улица также будут закрыты.