ЦОДД предупредил москвичей о пробках на дорогах 14 сентября
14 сентября 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Во второй половине дня пятницы, 14 сентября, возможно осложнение дорожной обстановки из-за поездок за город. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Отмечается, что в связи с хорошей погодой затруднения дорожного движения начнутся около 15:00 и будут продолжаться примерно до девяти-десяти часов вечера.
Основные затруднения ожидаются на вылетных магистралях столицы, съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автодороги.
ЦОДД призвал водителей соблюдать внимательность и аккуратность на дороге, а также придерживаться установленного скоростного режима, пишет портал «360».
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