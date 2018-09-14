ЦОДД предупредил москвичей о пробках на дорогах 14 сентября

Во второй половине дня пятницы, 14 сентября, возможно осложнение дорожной обстановки из-за поездок за город. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Отмечается, что в связи с хорошей погодой затруднения дорожного движения начнутся около 15:00 и будут продолжаться примерно до девяти-десяти часов вечера.

Основные затруднения ожидаются на вылетных магистралях столицы, съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автодороги.

ЦОДД призвал водителей соблюдать внимательность и аккуратность на дороге, а также придерживаться установленного скоростного режима, пишет портал «360».