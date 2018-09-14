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Возле столичных аэропортов появятся дома отдыха для таксистов
14 сентября 2018, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
Специальные помещения с названием "Дома такси" до конца года появятся вблизи столичных аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". Они будут предназначены для отдыха водителей таксопарков.
Как сообщило руководство проекта, в "Домах такси" будут предусмотрены все условия для отдыха, еды, общения с коллегами. Также водители смогут принять душ и получить помощь.
Доступ туда таксистам будет предоставляться круглосуточно и бесплатно. Каждому из посетителей выделят бесплатное парковочное место и скидку в точках общепита неподалеку.
Сегодня таксисты вынуждены ждать клиента в аэропорту около часа. В результате на паркинге и обочинах дорог собирается множество водителей, не имеющих возможности элементарно попить кофе.
Авторы называют "Дома такси" социальным проектом и планируют открытие еще нескольких помещений. Как сообщают "Ведомости", первый такой дом заработал в 2017 году недалеко от станции метро "Новые Черемушки".
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