Эксперимент: защиту электрокара Tesla взломали за две секунды

Исследователи из Левенского университета в Бельгии провели научный эксперимент по взлому электромобиля Tesla. В защитной системе была найдена уязвимость, позволившая вскрыть авто за две секунды.

Эксперимент проводился над электрокаром Tesla Model S. Этот седан заводится с кнопки на брелоке. Брелок обменивается с электромобилем зашифрованным кодом. Однако ученым хакерам удалось обнаружить уязвимый алгоритм в защитной системе машины.

Уязвимость состоит в том, что, получив коды всего с двух любых брелоков, злоумышленники смогут составить все возможные комбинации кодов для всех пар «брелок – машина». Что и продемонстрировали исследователи в ходе эксперимента. Таблица ключей занимает объем шесть терабайт, нужный ключ при этом был подобран менее чем за две секунды.

«Набор взломщика», включающий в себя шифраторы, ноутбук, жесткий диск и несколько аккумуляторов, экспериментаторы оценили всего в 600 долларов, сообщает РИА Новости.