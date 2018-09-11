Эксперимент: защиту электрокара Tesla взломали за две секунды
11 сентября 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи из Левенского университета в Бельгии провели научный эксперимент по взлому электромобиля Tesla. В защитной системе была найдена уязвимость, позволившая вскрыть авто за две секунды.
Эксперимент проводился над электрокаром Tesla Model S. Этот седан заводится с кнопки на брелоке. Брелок обменивается с электромобилем зашифрованным кодом. Однако ученым хакерам удалось обнаружить уязвимый алгоритм в защитной системе машины.
Уязвимость состоит в том, что, получив коды всего с двух любых брелоков, злоумышленники смогут составить все возможные комбинации кодов для всех пар «брелок – машина». Что и продемонстрировали исследователи в ходе эксперимента. Таблица ключей занимает объем шесть терабайт, нужный ключ при этом был подобран менее чем за две секунды.
«Набор взломщика», включающий в себя шифраторы, ноутбук, жесткий диск и несколько аккумуляторов, экспериментаторы оценили всего в 600 долларов, сообщает РИА Новости.
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