Самый тяжелый электрокар в мире весит более 45 тонн

В карьере близ швейцарского города Ломмис инженеры усовершенствовали самосвал, заменив его старый двигатель на электроустановку весом в 45 тонн. В результате самосвал стал тяжелейшим электромобилем на планете.

Машина ежедневно перевозит порядка 65 тонн горной породы из карьера в долину. Ее современный электромотор используется, в основном, при подъеме автомобиля в горы.

Когда же самосвал движется с горы, мощные аккумуляторы из никеля, марганца и кобальта пополняют свой заряд при помощи системы рекуперации энергии, пишет Car.ru.

Если работа данного прототипа окажется продуктивнее, чем КПД обычных самосвалов, горнодобывающая компания расширит автопарк еще 8-ю подобными электромобилями.