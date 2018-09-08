Поддержку спроса на автомобили проспонсируют почти на 10 млрд рублей
8 сентября 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Минпромторг России рассчитывает на выделение в следующем 2019 году в рамках государственных программ поддержки спроса на транспортные средства порядка 10 миллиардов рублей.
Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В общей сложности объем поддержки всей автомобильной промышленности должен составить порядка 200 млрд рублей.
Ранее ведомство уже сообщало о планах поддержания спроса на автомобили в следующем году. В последние годы это делалось за счет льготных кредитов.
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