Поддержку спроса на автомобили проспонсируют почти на 10 млрд рублей

Минпромторг России рассчитывает на выделение в следующем 2019 году в рамках государственных программ поддержки спроса на транспортные средства порядка 10 миллиардов рублей.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В общей сложности объем поддержки всей автомобильной промышленности должен составить порядка 200 млрд рублей.

Ранее ведомство уже сообщало о планах поддержания спроса на автомобили в следующем году. В последние годы это делалось за счет льготных кредитов.