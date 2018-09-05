Toyota отзовет более миллиона автомобилей. Они могут самовозгореться

Японская компания Toyota Motor отзывает более миллиона автомобилей Prius и C-HR из-за риска возгорания. Об этом сообщил официальный представитель автопроизводителя Жан-Ив Жо.

Отзываются машины, проданные по всему миру, начиная с их дебюта в 2015 и 2016 году. Был случай задымления автомобиля, поэтому автопроизводитель пошел на такой шаг. Поясняется, что провода двигателя, которые подключены к блоку управления, со временем изнашиваются, а это может вызвать короткое замыкание или пожар, сообщает Bloomberg.