Новые дорожные знаки появятся в России

Новые динамические дорожные знаки скоро появятся на автомагистралях и скоростных дорогах. Они будут отображать рекомендуемую скорость движения с учетом погодных условий и видимости.

Специальное оборудование будет проводить анализ количества осадков и видимости, параметр ограничения скорости будет измеряться согласно этим данным. Такие знаки станут частью ИТС - интеллектуальной транспортной системы, пишут "Известия".

Планируемые электронные знаки обойдутся бюджету в 5–10 раз дороже обычных, но, как считают эксперты, они дадут возможность повысить уровень безопасности.