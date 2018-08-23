В России планируют ввод водительских прав с микрочипом

Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает оснастить водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации ТС электронными носителями информации. Автошколы выступают против реформы водительских экзаменов

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, разработанный проект приказа утверждает образцы документов нового поколения и прописывает необходимые требования к их оформлению.

Отличительной особенностью документов нового образца станет наличие в них микроэлектронного устройства (микрочипа), а также ряда дополнительных степеней защиты.

Удостоверения планируется изготовлять на пластиковой основе. Кроме того, надписи наименований документов дополнительно предлагается перевести на английский и французский языки.

Как отмечается, выпуск "модифицированных" таким образом удостоверений обусловлен, кроме прочего, необходимостью поддержки российских производителей подобных микросхем.