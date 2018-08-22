«Калашников» представил гражданский электрокар без дверей
22 августа 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Концерн «Калашников» принял участие в форуме «Армия-2018», в рамках которого представил несколько новинок. В их число вошел также гражданский электромобиль, который получил название UV-4.
Масса UV-4 составляет 650 килограмм, автомобиль имеет несущую раму и пластиковые кузовные панели, при этом двери у него отсутствуют.
Мощность электрокара - до 50 кВт. Максимальная скорость, на которую способен UV-4 - 80 км/ч. Запас хода на одной батарее - до 150 км.
Новинку отличает плавность хода и низкая пожаро- и взрывоопасность в случае ДТП. По заверениям концерна, автомобиль прост в эксплуатации и требует минимум техобслуживания.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес