«Калашников» представил гражданский электрокар без дверей

Концерн «Калашников» принял участие в форуме «Армия-2018», в рамках которого представил несколько новинок. В их число вошел также гражданский электромобиль, который получил название UV-4. Видео: «Калашников» представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО

Масса UV-4 составляет 650 килограмм, автомобиль имеет несущую раму и пластиковые кузовные панели, при этом двери у него отсутствуют.

Мощность электрокара - до 50 кВт. Максимальная скорость, на которую способен UV-4 - 80 км/ч. Запас хода на одной батарее - до 150 км.

Новинку отличает плавность хода и низкая пожаро- и взрывоопасность в случае ДТП. По заверениям концерна, автомобиль прост в эксплуатации и требует минимум техобслуживания.