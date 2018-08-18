Доля дизельных легковых авто на российском рынке составила 8%‍

По результатам продаж на территории Российской Федерации за первую половину текущего 2018 года, доля дизельных легковых автомобилей составила 8 процентов от общего числа машин.

За аналогичный период в прошлом году данный показатель равнялся семи процентам. Такую информацию приводит 18 августа аналитическое агентство «АВТОСТАТ».