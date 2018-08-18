Доля дизельных легковых авто на российском рынке составила 8%
18 августа 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
По результатам продаж на территории Российской Федерации за первую половину текущего 2018 года, доля дизельных легковых автомобилей составила 8 процентов от общего числа машин.
За аналогичный период в прошлом году данный показатель равнялся семи процентам. Такую информацию приводит 18 августа аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес