//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лера Кудрявцева показала подарки новорожденной дочери
- В США погибла вокалистка хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус
- Жена футболиста Инна Жиркова чуть не погибла с младшим сыном в Испании
- Супруг Алены Водонаевой сообщил о ее второй беременности прямо со сцены
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Авто 13+
Оптовые цены на бензин увеличились на 7% за неделю
18 августа 2018, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]
Оптовые цены на бензин за неделю увеличились на 7%. Это случилось впервые с конца мая текущего года, когда правительством были приняты экстренные меры по стабилизации розничной стоимости топлива.
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подскочила за последнюю неделю торгов, следует из данных площадки. Оптовые цены на бензин Аи-92 поднялись на 6.7%, Аи-95 — на 7.4%.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В сети высмеяли украинскую крылатую ракету, анонсированную Турчиновым
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
СМИ сообщают, что Турция перебрасывает танки на границу с Сирией
Супруг Алены Водонаевой сообщил о ее второй беременности прямо со сцены
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
В США погибла вокалистка хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус
//Туризм
Крым с начала года посетили около миллиона украинских туристов
//Новости СМИ2
Глава Минфина РФ Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России
Агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США
//Общество
Лондонский суд второй раз арестовал миллиардные активы экс-сенатора Ямала
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
//Общество
//Общество
//Общество
//Бокс/MMA
//В мире
В США решили перенаправить выделенные Сирии средства на другие цели
//В мире
В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе гиппопотам
В Иерусалиме араб напал с ножом на полицейских и был застрелен
//Общество
//В мире
Александр Сладков опроверг сообщение о попадании под обстрел
//В мире
В Киеве не исключают конфискацию и продажу российского судна "Механик Погодин"