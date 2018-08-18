Оптовые цены на бензин увеличились на 7% за неделю

Оптовые цены на бензин за неделю увеличились на 7%. Это случилось впервые с конца мая текущего года, когда правительством были приняты экстренные меры по стабилизации розничной стоимости топлива. Опубликован список регионов с самым доступным бензином

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подскочила за последнюю неделю торгов, следует из данных площадки. Оптовые цены на бензин Аи-92 поднялись на 6.7%, Аи-95 — на 7.4%.