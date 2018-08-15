В Австрии испытали робота для зарядки электрокаров
15 августа 2018, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
Австрийский Технологический университет Граца представил мировому сообществу робота, задача которого состоит в том, чтобы экономить время владельцам электроавтомобилей на "заправке" своего железного коня.
Изобретение призвано распознавать гнездо электрокара и подключать к нему провода, необходимые для зарядки автомобиля. По сообщению разработчиков, успешно прошедший испытания робот запрограммирован даже на возможные ошибки при парковке автовладельца рядом с зарядной станцией.
Благодаря такой технологии становится возможной последовательная зарядка сразу нескольких автомобилей. Отмечается, что особенно ценен данный робот-манипулятор при использовании беспилотных транспортных средств, когда позаботиться об изменении заряда батареи в пользу увеличения просто некому.
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