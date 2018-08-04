Британские джиперы доказали: внедорожник - еще не вездеход

Британские джиперы доказали, что внедорожник – еще не значит вездеход. Они умудрились загнать автомобиль в море, и вернуть его обратно на сушу смогла лишь одновременная помощь двух эвакуаторов.

Британские горе-джиперы утопили свой внедорожник на пляже в Суффолке. То ли они намеревались помыть автомобиль, но не рассчитали глубину, то ли собирались проверить его проходимость – эти подробности теперь выясняет полиция. Так или иначе, автомобиль оказался в море.

Извлечь машину из воды удалось лишь на следующий день, когда к спасательной операции подключились два эвакуатора. Их совместными усилиями пострадавший внедорожник был вытащен на берег. Ремонт обойдется недешево.