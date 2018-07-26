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Эксперты нашли быстрый способ избавиться от автомобильных пробок
26 июля 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые одного из университетов США предложили способ, который избавит автомобилистов от пробок на дорогах. Специалисты вместе с крупнейшим американским автопроизводителем изучили так называемые фантомные пробки.
Фантомные пробки - заторы на дороге, появляющиеся без объективных причин. Это довольно часто происходит на автомобильных трассах. Дорожная ситуация мгновенно меняется благодаря, к примеру, резкому перестроению или тому, что один из водителей резко ударил по тормозам.
Специалисты сделали вывод, что адаптивный круиз-контроль, который может ослабить последствия внезапных торможений для двигающихся сзади машин, может решить проблему автомобильных заторов, передает "Свободная пресса". Это заявление было проверено с помощью эксперимента с 36 автомобилями. В одном случае круиз-контроль был включен, в другом был отключен и в третьем был задействован лишь наполовину. Первый вариант стал наиболее благоприятным.
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