Эксперты нашли быстрый способ избавиться от автомобильных пробок

Ученые одного из университетов США предложили способ, который избавит автомобилистов от пробок на дорогах. Специалисты вместе с крупнейшим американским автопроизводителем изучили так называемые фантомные пробки.

Фантомные пробки - заторы на дороге, появляющиеся без объективных причин. Это довольно часто происходит на автомобильных трассах. Дорожная ситуация мгновенно меняется благодаря, к примеру, резкому перестроению или тому, что один из водителей резко ударил по тормозам.

Специалисты сделали вывод, что адаптивный круиз-контроль, который может ослабить последствия внезапных торможений для двигающихся сзади машин, может решить проблему автомобильных заторов, передает "Свободная пресса". Это заявление было проверено с помощью эксперимента с 36 автомобилями. В одном случае круиз-контроль был включен, в другом был отключен и в третьем был задействован лишь наполовину. Первый вариант стал наиболее благоприятным.