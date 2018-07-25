Госдума одобрила закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Такая инициатива была внесена на рассмотрение ещё 7 лет назад. Помимо этого, изменится порядок выдачи автомобильных номеров.

Согласно законопроекту, после покупки нового автомобиля у официального дилера, можно не посещать ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт.

Уточняется, что регистрационные подразделения будут присваивать автомобилям «номер, то есть индивидуальное буквенно-цифровое обозначение», а сам знак, который содержит этот номер, будут выдавать дилеры. К последним предъявлены установленные требования, в том числе по охране спецпродукции и оборудования. Предельную стоимость изготовления знаков утвердит ФАС.