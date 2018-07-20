Названы европейские страны с самым доступным бензином

Специалисты определили европейские страны с самым доступным по цене бензином. Список составили в начале месяца с учетом статистики цен на топливо с октановым числом 95. Лидером рейтинга стал Люксембург.

Автомобилисты этой страны при средней зарплате купили до 2,7 тыс. литров бензина. На втором месте расположилась Норвегия, затем в соответствующем порядке идут Австрия, Великобритания и Швеция, сообщает "Экономика сегодня". Россия находится на 16-м месте в списке.