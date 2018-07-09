Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах
9 июля 2018, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Автоконцерн Nissan Motor Co. признался в фальсификации данных о выбросах выхлопных газов. Ими "грешны" сотрудники сразу 5 заводов в Японии. Помимо этого, подделывались и данные об экономии топлива.
Фальсификация выявлена почти в 1,2 тыс. проб из 2,2 тысячи. Как утверждают представители концерна, это не касается автомобилей, экспортируемых за границу, подделывались данные только транспорта, предназначенного для внутреннего пользования.
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