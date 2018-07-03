Раскрыты схемы обмана россиян с бензином на АЗС

Федерация автовладельцев России (ФАР) выступила с заявлением, что абсолютное большинство бензозаправок в России наживаются на автовладельцах, недоливая им некачественное топливо.

ФАР провела собственное исследование, в котором приняли участие 43 бензозаправки из 13 российских регионов. Конечно, при таких исходных данных довольно затруднительно рассуждать о репрезентативности выборки, и тем не менее, ФАР выступила с утверждением, что 76% российских АЗС обманывают автовладельцев.

«За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», - сообщили в ФАР. По утверждению Федерации, максимальный недолив топлива был зафиксирован на АЗС крупных федеральных сетей и достигал 19%, таким образом цена бензина возрастала с заявленных 44 рублей до 55 рублей за литр.

Кроме того, представители ФАР отметили, что на многих АЗС качество наливаемого автовладельцам топлива не соответствует заявленным параметрам. «Недобросовестные участники рынка фактически продают топливо, не соответствующее требованиям технического регламента, по более высокой рыночной цене», приводит цитату Lenta.ru.