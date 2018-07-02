Вступили в силу поправки в закон о нетрезвом вождении

Со 2 июля вступили в силу поправки в кодекс административных правонарушений, позволяющие устанавливать степень алкогольного опьянения водителя транспортного средства по анализу крови.

До сих пор степень алкогольного опьянения водителя устанавливалась с помощью дыхательного теста – подозреваемому в нетрезвом вождении надо было дунуть в алкометр. Ответственность наступала, если прибор показывал 0,16 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Как пояснили в МВД, вступившие в силу поправки являются технической корректировкой, необходимой для того, чтобы в случае обнаружения алкоголя в крови можно было привлекать к ответственности водителей, находящихся в бессознательном состоянии в результате тяжелого ДТП.

В случае, если вождение в нетрезвом виде не привело к уголовному преступлению, наказание предусматривает штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, сообщает «Комсомольская правда».