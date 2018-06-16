Эксперты назвали способы купить подержанный автомобиль дешевле
16 июня 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты рассказали о способах сэкономить при покупке бывшего в употреблении автомобиля. По словам специалистов, стоит быть максимально вежливым с продавцом и тщательно проверять машину на предмет неисправностей.
Не надо обсуждать цену машины по телефону, о скидках нужно говорить при личной встрече, при осмотре автомобиля.
При первом осмотре автомобиля надо показать серьезность намерений, и желательно иметь с собой всю сумму денег и документы. Продавцы охотнее снижают цену, когда понимают, что могут прямо здесь и сейчас продать авто.
Дается совет обязательно отправить автомобиль на тщательный осмотр в автосервис, даже если это вам принесет дополнительные траты. Обнаружив неисправности, можно будет свободно торговаться.
После осмотра еще раз спросите продавца, за сколько он реально желает расстаться с автомобилем. Действительно потенциальному покупателю наверняка будет названа меньшая сумма, чем заявлялась изначально.
Ну и, наконец, неплохо наладить контакт с продавцами на авторынках и автодилерами. Оставьте им свои координаты, в случае появления подходящего автомобиля они обязательно свяжутся с вами.
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