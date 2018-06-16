Эксперты назвали способы купить подержанный автомобиль дешевле

Эксперты рассказали о способах сэкономить при покупке бывшего в употреблении автомобиля. По словам специалистов, стоит быть максимально вежливым с продавцом и тщательно проверять машину на предмет неисправностей.

Не надо обсуждать цену машины по телефону, о скидках нужно говорить при личной встрече, при осмотре автомобиля.

При первом осмотре автомобиля надо показать серьезность намерений, и желательно иметь с собой всю сумму денег и документы. Продавцы охотнее снижают цену, когда понимают, что могут прямо здесь и сейчас продать авто.

Дается совет обязательно отправить автомобиль на тщательный осмотр в автосервис, даже если это вам принесет дополнительные траты. Обнаружив неисправности, можно будет свободно торговаться.

После осмотра еще раз спросите продавца, за сколько он реально желает расстаться с автомобилем. Действительно потенциальному покупателю наверняка будет названа меньшая сумма, чем заявлялась изначально.

Ну и, наконец, неплохо наладить контакт с продавцами на авторынках и автодилерами. Оставьте им свои координаты, в случае появления подходящего автомобиля они обязательно свяжутся с вами.