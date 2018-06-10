Эксперт рассказал, почему изношенные шины лучше новых

Автомобильный эксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, какими преимуществами изношенные шины обладают в сравнении с новыми. По его словам, у старых шин лучше сцепление с дорогой.

У старых шин более стерт рисунок протектора. Покрышки получаются менее ребристыми, что позволяет большей площади резины контактировать с проезжей частью.

При этом Фенске отмечает, что в условиях дождя именно не стертые протекторы лучше отталкивают воду и грязь, что поможет избежать ДТП.