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Эксперт рассказал, почему изношенные шины лучше новых
10 июня 2018, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобильный эксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, какими преимуществами изношенные шины обладают в сравнении с новыми. По его словам, у старых шин лучше сцепление с дорогой.
У старых шин более стерт рисунок протектора. Покрышки получаются менее ребристыми, что позволяет большей площади резины контактировать с проезжей частью.
При этом Фенске отмечает, что в условиях дождя именно не стертые протекторы лучше отталкивают воду и грязь, что поможет избежать ДТП.
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