В России подняли ставки утилизационного сбора на автомобили

Ставки утилизационного сбора на автомобили в России повысили с 1 апреля. В связи с повышением ставок ожидается увеличение стоимости автомобилей, причем эксперты уверены, что резкого роста цен на авто наблюдаться не будет.

Сбор вырос для легковых машин, объем двигателя которых меньше одного литра, на 17,86%, от одного до двух литров — на 90%, от двух до трех литров — на 49,3%. Для легковых автомобилей с объемом двигателя более трех литров этот сбор не изменился.

Также вырос и утильсбор на электрокары - на 14.7%.

Сумма утилизационного сбора по новым ставкам будет добавляться к цене всех машин, которые сошли с конвейера внутри страны или въехали в пределы России после нуля часов 1 апреля 2018 года вне зависимости от степени готовности сопроводительных документов.