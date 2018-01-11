Названы надежные способы сэкономить на автомобильном бензине

Бензин в России продолжает дорожать. «Аргументы недели» собрали рекомендации специалистов, которые помогут автолюбителям сэкономить на топливе.

По итогам 2017 года рост цен на бензин в стране превысил инфляцию в три раза. Эксперты прогнозируют, что дальнейшее увеличение его стоимости сдерживают только предстоящие выборы президента России. В этой ситуации автомобилистам имеет смысл задуматься о том, как они могут сэкономить на топливе. Смягчить удар по кошельку помогут несколько простых, но надежных советов.

Следите за состоянием движка

Это самое первое правило экономии бензина. Посторонние шумы или стуки – верный признак того, что двигатель работает неправильно. Если Вы столкнулись с этой проблемой, незамедлительно посетите автосервис.

Тщательно подбирайте масло

От качества моторного масла напрямую зависит сила трения в двигателе. Чем меньше вязкость масла, тем легче происходит движение деталей и ниже расход бензина.









Избавьтесь от всего лишнего

Чем меньше масса машины, тем меньше ей нужно энергии. Уберите из багажника все, что Вам точно не пригодится в ближайшее время. Это может быть детское кресло, ящик с инструментами, верхний багажник, баллоны с «незамерзайкой» летом. Некоторые автоэксперты советуют избавиться еще и от запасного колеса, однако эту рекомендацию нельзя назвать удачной, если принять во внимание состояние российских дорог.

Тише едешь – больше сэкономишь

При быстрой езде двигатель совершает больше оборотов, следовательно, расходует больше топлива. Соблюдение скоростного режима не только обезопасит Вас на дорогах, но и поможет сберечь деньги.









Выбирайте подходящий бензин и следите за скидками

Старые автомобили как правило не требовательны к качеству топлива, поэтому их можно заправлять более дешевым бензином. Если Вы являетесь счастливым обладателем новой иномарки, этот способ не подойдет. Вам остается следить за скидками, которые предоставляют своим постоянным клиентам АЗС.









Откажитесь от поездок в булочную

Давно известно, что самый лучший способ экономии бензина – не пользоваться автомобилем вообще. Подумайте, от каких поездок Вы сможете отказаться. Многие даже до ближайшей булочной предпочитают добираться на машине. Если Вы начнете ходить пешком в расположенный около дома магазин, то, помимо экономии, укрепите свое здоровье.