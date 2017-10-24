"Арктический" вездеход успешно протестировали на Урале

Компания "Вездеходы Макарова" провела испытания арктического грузового вездехода "Бурлак" на полигоне под Екатеринбургом. Машина прошла по болотам, крутым оврагам - тест прошел успешно.

Грузовая модификация «Бурлака» предназначена для перевозки крупногабаритного оборудования и других грузов в труднопроходимых местах и при низких температурах. Вездеход может перевозить до 2 т. Общий вес машины при максимальной загрузке составит 7 т, сообщает пресса. Мощность двигателя грузового «Бурлака» составляет 149 л.с. Автомобиль способен развивать скорость до 50 км/ч по твердой поверхности и до 5 км/ч по воде.