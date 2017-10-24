Эксперты составили список советов по уходу за автомобилем зимой

Автомобильные эксперты назвали пять способов по уходу за машиной зимой, которые помогут сэкономить на ремонте. Замерзшая вода может повредить покрытие машины. По мнению специалистов, самое главное – правильно мыть автомобиль. В холодное время года мойку желательно проводить осторожно или же вообще отказаться от нее, пишет портал "Москва 24".



Автовладельцам также рекомендуют парковаться на ровных участках и использовать ручной тормоз как можно реже, так как он может примерзнуть.



Далее в списке полезных советов – использование "незамерзайки" и специального раствора–70. С его помощью можно будет растопить заледеневшую воду в бачке омывателя. Зимой также может пригодиться спирт. Жидкость рекомендуют возить в багажнике на случай появления конденсата в бензобаке.



Кроме того, зимой лучше всегда иметь в машине провода для подзарядки аккумулятора. От холода батарея садится быстрее. Бак всегда следует держать полным. Дело в том, что из-за попадающего туда воздуха может повредиться топливная система автомобиля.



Температура в столице уже опустилась ниже нуля, накануне в городе выпал первый снег. Специалисты призывают скорее завершить подготовку транспортных средств к холодному сезону. Подробнее о том, что нужно успеть сделать автовладельцам, читайте в материале "М24".

