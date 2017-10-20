В России из-за проблем с тормозами отзывают Ford Mondeo

Компания Ford в Российской Федерации отзывает почти 300 моделей седана Mondeo. Причиной тому послужили дефекты в тормозной системе, и данный отзыв по меркам автопрома массовым назвать нельзя.

Американская компания отзывает в России 297 седанов Ford Mondeo, которые были произведены с января по сентябрь нынешнего года. Разработчики сообщили, что причиной отзыва стала некорректная работа антиблокировочный системы и электронного стояночного тормоза. Это может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала. Также снижается сила зажима, действующая на электронный стояночный тормоз. Несоблюдение инструкций пользователя, касающихся применения стояночного тормоза/включенной передачи в заглушенном автомобиле или на парковке может привести к откату транспортного средства.

В рамках сервисной акции на "отзывных" Ford Mondeo будут перепрограммированы модули антиблокировочной тормозной системы. Как и полагается в случаях с отзывами по инициативе производителя, все работы будут выполнены бесплатно для владельцев. Автовладельцы также могут сверить VIN-код машины с опубликованным списком.