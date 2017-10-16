В Москве может появиться каршеринг электромобилей

Российский фонд прямых инвестиций и энергетическая компания Enel сегодня, 16 октября, собираются подписать договор о сотрудничестве в сфере развития транспорта с нулевым уровнем вредных выбросов.

В рамках сделки в России появится услуга краткосрочной аренды электромобилей, проинформировали в фонде.

На сегодняшний день в Москве действуют сразу несколько операторов каршеринга, но все доступные для аренды автомобили - исключительно бензиновые. Какие модели будут сдаваться в аренду, пока не уточняется, сообщают «Ведомости». Соглашение Enel и РФПИ также предусматривает создание инфраструктуры для электромобилей — сети зарядных станций.

Ранее эксперты провели опрос среди автовладельцев, чтобы выяснить, какие машины больше разочаровывают после покупки. Речь идет исключительно о машинах, которые реализуют на американском рынке.