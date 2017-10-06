Nissan обвиняют в махинациях при проверке качества автомобилей

Министерство транспорта Японии сообщило, что на пяти из шести заводах Nissan Motor в стране сертификация авто для рынка Японии проводилась неавторизированными сотрудниками. Кроме того, были использованы чужие печати.

Ранее японские правоохранители провели обыски на двух заводах Nissan. После этого компания объявила об отзыве 1,2 миллиона машин на японском рынке. Все эти авто были произведены в течение трех последних лет.

«Мы намерены рассмотреть возможность изменения системы сертификации, чтобы избежать повторения подобных случаев», — заявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кэйити Исии Японии, передает ТАСС. Этот обман достоин сожаления, действия Nissan подорвали основы системы сертификации в стране, добавил он.