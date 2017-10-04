Жители России смогут оформить полис ОСАГО по мобильному телефону

Российские страховые компании и IT-разработчики работают над возможностью оформления полиса ОСАГО через приложения для смартфона. Стали известны и сроки реализации проекта.

В проекте заняты «Сравни.ру», «Яндекс.Страхование», «Интач» и «Ингосстрах». Клиент сможет сравнить предложения участников рынка и выбрать наилучшее для себя. Авторы проекта намерены внедрить и активировать его не позже октября, сообщают «Известия»..

Благодаря программе станет удобнее выбирать условия по страхованию среди множества предложений от страховых компаний. Новое приложение будет иметь целый ряд дополнительных функций и позволит автовладельцу проверить состояние накопленных скидок, а также получить пошаговую детальную инструкцию по заполнению страховых документов.