В Москве определили улицы с самым большим числом эвакуаций

Администрация московского парковочного пространства (АМПП) провела анализ случаев эвакуации автомобилей за неправильную парковку, определив самые "популярные" улицы у работников эвакуации.

За первый осенний месяц наибольшее количество неправильно припаркованных автомобилей было эвакуировано с Проспекта Мира. Всего отсюда было перемещено 522 транспортных средств.

C Пресненской набережной эвакуировали 409 машин, а с Зелёного проспекта – 330 автомобилей.

На данных улицах есть места для парковки. Но владельцы часто ими пренебрегают и паркуются с нарушениями. Всего в сентябре на штрафстоянки эвакуировали свыше 20 000 машин, то есть около 670 автомобилей в сутки.