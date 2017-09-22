Путин в Ульяновске осмотрел электробусы для Москвы

Владимир Путин в Ульяновске посетил индустриальный парк "Заволжье", где собраны инновационные образцы отечественного транспорта - троллейбусы, электробусы, электрички, метропоезд "Москва" и электромобиль el-Panda.

Больше всего главу государства заинтересовал вагон метро нового поколения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичные власти планирует в среднем закупать до 550 таких вагонов в год с учетом ввода новых линий и замены подвижного состава.

Показали президенту и электробусы, которые будут ходить по Садовому кольцу и на Тверской, а затем появятся в исторических центрах других городов. Собянин рассказал Путину, что власти столицы уже решили закупить 300 таких машин, а в будущем они полностью заменят обычные автобусы.

Путин осмотрел также электромобиль el-Panda. Машина способна двигаться бесшумно, достигая скорости в 100 км/час в течение шести секунд. Авто собирают в Тольятти, машина будет стоить от 500 тысяч рублей.

Все производители заверяли президента в том, что представленные на выставке модели не имеют аналогов по качеству, отвечают самым высоким мировым стандартам и чрезвычайно конкурентны по цене.