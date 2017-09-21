В России могут снова подорожать иномарки

Российское правительство предлагает увеличить утилизационный сбор на автомобили и тем самым существенно пополнить бюджет за счет покупателей иномарок. Повысить утилизационный сбор предлагается на 15 %.

Авторы законотворческой инициативы в кабмине РФ предлагают внести поправки проект бюджета России на 2018−2020 годы, пишут «Ведомости».

Эксперты указывают, что увеличение утилизационного сбора на 15% даст бюджету страны дополнительные 28 млрд рублей.

Таким образом, общая сумма пополнения госбюджета за счет упомянутого сбора составит в 2018 году 223,4 млрд рублей, в 2019 году – порядка 259,8 млрд рублей, а к 2020 привлечет в госбюджет 267,9 млрд рублей.

Полного согласия по поводу повышения утилизационного сбора в правительстве пока нет, инициатива только обсуждается. В Минэкономразвитии вообще считают размеры утилизационного сбора необоснованными, сообщает ИА REGNUM.