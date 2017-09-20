Под Москвой построят полигон для испытания беспилотных авто

Под городом Дмитров в Московской области появится вскоре полигон для тестирования беспилотных автомобилей. Об этом 20 сентября сообщила журналистам глава профильного направления НАМИ Татьяна Романчева.

Начальник направления развития интеллектуальных систем при Центральном научно-исследовательском автомобильного и автомоторного института (НАМИ) Татьяна Романчева сообщила о строительстве в Подмосковье полигона для испытаний беспилотных автомобилей, сообщает ТАСС.

Романчева сделала это заявление в Татарстане на международном саммите IoT World Summit в Иннополисе. По словам Романчевой, новый полигон появится в Московской области в конце 2017 года. Испытательная площадка создается на базе действующей в Дмитрове инфраструктуры.