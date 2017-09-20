Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

Если автовладелец хоть раз попался за рулем пьяным, то автостраховка по ОСАГО обойдется ему в пять раз дороже, во всяком случае, так предлагает сделать Министерство финансов РФ, тариф сейчас обсуждается.

В финансовом ведомстве России обсуждают ведение пятикратного повышающего коэффициента ОСАГО для водителей, которые были пойманы пьяными за рулем, передает телеканал "Россия 1" слова заместителя главы Минфина Алексея Моисеева.

В министерстве подчеркивают, что решение о повышающем коэффициенте не окончательное, но ведомство станет настаивать именно на таком коэффициенте ОСАГО для любителей пьяной езды.