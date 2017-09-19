"Яндекс" покажет Путину прототип своего беспилотного авто

Прототип беспилотного автомобиля собственной разработки покажет компания «Яндекс» президенту РФ Владимиру Путину. Глава России посетит московский офис компании, тогда и состоится презентация.

«Яндекс» покажет Владимиру Путину модель своего беспилотного автомобиля, сообщает РИА Новости.

Технология автомобиля-беспилотника разрабатывается «Яндексом» с 2016 года. Впервые о беспилотном такси «Яндекс» заявил в мае прошлого года, рассказав журналистам о первых испытаниях такой машины.

Президент РФ должен посетить московский офис компании «Яндекс» 21 сентября, когда компания будет праздновать свое 20-летие.