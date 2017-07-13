Kia Motors открыла продажи компактного внедорожника Stonic
13 июля 2017, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]
Южнокорейская автомобилестроительная корпорация Kia Motors Corp. объявила о начале продаж на внутреннем рынке своего нового компактного внедорожника Stonic.
Как передает агентство Yonhap, автопроизводитель стремится удовлетворить растущий потребительский спрос на кроссоверы в условиях восстановления мировой экономики и относительно низких цен на нефть. Основным конкурентом Kia Stonic является автомобиль Tivoli марки SsangYong.
Stonic поставляется с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Расход топлива составляет 17 километров на один литр. Машина оснащена шестью подушками безопасности. Цена новинки на внутреннем рынке составляет около 16700-22600 долларов США.