Kia Motors открыла продажи компактного внедорожника Stonic

Южнокорейская автомобилестроительная корпорация Kia Motors Corp. объявила о начале продаж на внутреннем рынке своего нового компактного внедорожника Stonic.

Как передает агентство Yonhap, автопроизводитель стремится удовлетворить растущий потребительский спрос на кроссоверы в условиях восстановления мировой экономики и относительно низких цен на нефть. Основным конкурентом Kia Stonic является автомобиль Tivoli марки SsangYong.

Stonic поставляется с семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Расход топлива составляет 17 километров на один литр. Машина оснащена шестью подушками безопасности. Цена новинки на внутреннем рынке составляет около 16700-22600 долларов США.