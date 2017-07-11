С 12 июля возить детей в авто надо будет по новым правилам

Со среды, то есть с 12 июля 2017 года, в России меняются требования к перевозке детей в автомобилях. Об этом 11 июля напомнил журналистам заместитель главы ГИБДД Российской Федерации Владимир Кузин.

О новых правилах перевозки детей в авто сообщает «Лайф» со ссылкой на замглавы российского ГИБДД Владимира Кузина.

По новым правилам ребенка старше семи лет теперь можно будет перевозить на заднем сидении авто без специального автокресла, но обязательно пристегнутого ремнями безопасности. Дети до 12-ти лет, если их перевозят на переднем сидении авто, обязаны будут находиться в детском кресле.

Ребенка до 12 лет перевозить на заднем сидении мотоцикла теперь запрещено, в противном случае - штраф в три тысячи рублей. А если ребенок младше семи лет, то оставлять его в автомобиле одного строго запрещено (тоже карается штрафом: 2,5 тысяч в Москве и Санкт-Петербурге и 500 рублей – во всех остальных регионах РФ).