Опубликованы официальные фото электромобиля Tesla Model 3

Соучредитель компании Tesla Элон Маск в своем твиттере представил внешний вид новой долгожданной модели электромобиля Model 3.

Как сообщает ABC News, электрический автомобиль «массового сегмента» поступит в продажу в конце текущего месяца. При этом к данному сроку будет выпущено только тридцать автомобилей. Однако к декабрю темп производства будет увеличен до 20000 автомобилей в месяц.

Машины будут продаваться по цене 35000 долларов. Пятиместная Model 3 - это более дешевая и более удобная для рядового потребителя версия роскошной Model S.