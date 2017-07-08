Новый суперкар Jaguar сможет разогнаться до 322 км в час

Новый суперкар компании Jaguar получил название Project 8. Как сообщает Bloomberg, автомобиль будет оснащаться пятилитровым двигателем V8 мощностью 592 лошадиные силы. Он сможет разгоняться до скорости в 322 км в час, а на разгон до 100 км в час ему потребуется чуть больше трех секунд.

Как рассказали в Jaguar, их новый автомобиль подойдет для тех, кому нужно действительно ехать быстро. Машины будут собирать вручную в английском Уорикшире. По сравнению с предыдущим седаном он отличается вытянутой передней частью и большими колесными арками для задних гоночных шин диаметром 305 миллиметров, а также улучшенной аэродинамикой (за счет активного использования углеродного волокна).

Ожидается, что продаваться новые машины будут по цене около около 12 млн рублей за штуку.