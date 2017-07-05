Власти Москвы назвали, какой будет доля плантных автопарковок

О доле платных автопарковок в Москве 5 июля говорил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин. Чиновник заявил, что власти Москвы активно вводят в мегаполисе платное парковочное пространство.

Платные автопарковки активно открываются в Москве, сказал заместитель мэра Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, на данное время платное парковочное пространство занимает 37% всей территории города. Хуснуллин добавил, что за последние пять лет в Москве стало на миллион больше автомобилей. А раз так, то, по словам чиновника, люди живут хорошо и могут платить за автопарковку.

Сейчас платные автопарковки открыты на тысяче столичных улиц, их общая вместимость - 71,8 тыс. парковочных мест. С 2012 года столичная казна получила с платных парковок более 12,6 млрд рублей.