Американская корпорация, которая занимается проектами и проблемами воздушного сообщения, намерена развивать это самое сообщение с помощью летательных машин. Компания презентовала первый проект летающего авто.

Компания DeLorean Aerospace назвала проект летающей машины DR-7, передает «Федеральное агентство новостей».‍

Модель летающего авто – двухместная и способна подниматься вертикально (с парковкой проблем не будет). Планируется, что крейсерская скорость «летмашины» может достигать 240 км/час, а максимальная – порядка 386 км/ч. Внешне летающая машина будет выглядеть как ховербайк с поворотными вентиляторами, - один в носовой части, другой - на корме. Инженеры обещают сделать вентиляторы поворотными, что даст воздушной машине дополнительную маневренность. Длина авто – порядка 6 метров.