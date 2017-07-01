Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения авто

Практические опыты над обувью при вождении автомобиля провели эксперты американского автоконцерна компании «Форд». Главный вывод экспертов известен каждому: в шлепанцах за руль лучше не садиться.

О выводах экспертов автопроизводителя «Форд» сообщает «Лайф». Шлепанцы для водителя противопоказаны, так как могут соскочить с ноги и попасть под педали.

В некоторых странах шлепанцы вообще запрещены для водителя, за это во Франции могут оштрафовать на 90 евро, а в Испании – вообще на 200 евро. Свободно сидящая на ноге обувь делает процесс торможения длиннее на 0,13 секунды. То есть на скорости 95 км/час тормозной путь автомобиля, водитель которого в свободной обуви станет больше на 3,5 метра. При этом водитель в свободной обуви тратит порядка 0,04 секунды на то, чтобы перенести ногу с одной педали на другую. Это время в два раза больше того, которое нужно человеку в правильной обуви.

В «Форде» подсчитали: в России ездит босиком 5,7% водителей, а 13,2% водителей садятся за руль в шлёпанцах.