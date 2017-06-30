В Москве вечером ожидаются заторы на дорогах в 9 баллов
30 июня 2017, 16:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
//Авто 13+
30 июня 2017, 16:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
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Эксперты посоветовали Трампу, как надо себя вести с Владимиром Путиным
//Авто
Движение поездов на МЦК приостановлено: дерево упало на провода
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Украинские военные сообщили о задержании двух российских пограничников
//Общество
//Политика
Лавров описал нападки американцев на Россию анекдотом про Чапаева
Опубликованы первые снимки надвигающегося на Москву «ветхозаветного потопа»
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В Киеве заявили о необходимости эвакуации населения Донбасса из-за радиации
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