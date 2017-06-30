В Москве вечером ожидаются заторы на дорогах в 9 баллов

Из-за шторма, что надвинулся сейчас на Москву, в вечерние часы пик ожидаются девятибалльные заторы на дорогах. Об этом говорят данные онлайн-сервиса "Яндекс. Пробки". «Аргументы недели» сообщали о шторме.

Обрушившаяся на Москву стихия с ливнями и сильнейшим ветром осложнит ситуацию на дорогах, сообщает "Яндекс. Пробки".

Если к 15.00 ситуация на дорогах Москвы оценивалась в 8 баллов (что тоже немало), то к вечеру заторы на шоссе достигнут девяти баллов.

И синоптики, и МЧС предупредили, что непогода в Москве задержится как минимум до 03:00 1 июля. Прогноз касается и Новой Москвы, и всей Московской области.