Названы самые убыточные автомобили по ОСАГО

Эксперты составили рейтинг автомобильных марок с самым высоким размером среднего убытка по ОСАГО. Страховщиками рассматривался период с 2016 по 2017-й год. Список в страховой компании возглавляет премиальная марка Jaguar.

Ее убыточность для страховщиков составляет 143%.

Далее идет Daewoo с показателем в 140%, тогда как при норме для страховщиков цифра должна быть не больше 77%.

Также в списке значатся автомобили «Группы ГАЗ» — 135% и Lada – 134%. Пятая строка достались автомобилям Datsun(133%).

Шестое место досталось машинам японской компании Daihatsu (132%), а седьмое заняла китайская марка Geely (130%), сообщает Planet Today. Восьмую и девятую позицию разделили компании с Infiniti и Subaru с результатом 100%. Замыкают десятку лидеров автомобили марки Honda, коэффициент убыточности по которым равен 96%.

Ранее сообщалось, что эксперты британского автомобильного издания Motoring назвали главное качество автомобиля для начинающего водителя и составили свой ТОП-5 таких машин.