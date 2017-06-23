Для арабского шейха создали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram

Уникальный автомобиль, который сочетает в себе пикап и кабриолет, удивил даже самых искушённых арабских автолюбителей. Модель Ford Mustang создавалась по заказу шейха Хамада бин Хамдана аль Нахайяна.

Автодизайнеру понадобилось 7 месяцев на создание невероятного автомобиля.

Основной для создания необычного транспортного "гибрида" послужил пикап американского производства Ram 1500, на него то как раз и установили двигатель и кузов от маслкара Ford Mustang. Примечательно, что на данном транспортном средстве в подкапотном пространстве размещен двигатель Hemi V8 объемом в 6,4 литра, сообщает VistaNews. Кузов машины пришлось удлинить и установить на него новые панели и крылья.

Для воплощения проекта в жизнь потребовалось немало усилий и инженерных ухищрений, но результат определенно того стоил.