Минувшей ночью Транскавказская магистраль закрыта для движения транспорта из-за схода селя, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии-Алании. Запрещено движение ТС на участке Бурон – Алагир в обоих направлениях.

Как пояснили в спасательном ведомстве, на Транскавказской магистрали в районе Тамиска в результате сильных осадков на участок дороги сошел селевой поток.

Транскам — единственная круглогодичная дорога, которая соединяет Северную Осетию с Южной Осетией, а также самый короткий путь из европейской части России в Закавказье, Турцию и Иран, уточняет kavtoday.ru.