Транскавказская магистраль закрыта для движения транспорта из-за схода селя
21 июня 2017, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью Транскавказская магистраль закрыта для движения транспорта из-за схода селя, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии-Алании. Запрещено движение ТС на участке Бурон – Алагир в обоих направлениях.
Как пояснили в спасательном ведомстве, на Транскавказской магистрали в районе Тамиска в результате сильных осадков на участок дороги сошел селевой поток.
Транскам — единственная круглогодичная дорога, которая соединяет Северную Осетию с Южной Осетией, а также самый короткий путь из европейской части России в Закавказье, Турцию и Иран, уточняет kavtoday.ru.